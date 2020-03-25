Moody's опубликовало результаты анализа деятельности “Конверс банка”

25 марта этого года авторитетное международное рейтинговое агентство “Moody's Investors Service” опубликовало результаты полугодового анализа деятельноости “Конверс банка”.

Как отмечается в публикации Moody's, основная кредитная оценка "Конверс банка" отражает способность банка поглощать возможные потери, обусловленные прочными буферами капитала и рентабельностью, а также устойчивые характеристики привлечения и ликвидности.

Отметим, что Moody's присвоило "Конверс банку" рейтинги долгосрочных вкладов B1 в национальной валюте и в иностранной валюте со “стабильной” перспективой.

Публикация Moody's полностью доступна по следующей ссылке: https://www.conversebank.am/hy/ratings/