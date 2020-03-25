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Moody's опубликовало результаты анализа деятельности “Конверс банка”

Moody's опубликовало результаты анализа деятельности “Конверс банка”

25 марта этого года авторитетное международное рейтинговое агентство “Moody's Investors Service” опубликовало результаты полугодового анализа деятельноости “Конверс банка”.

Как отмечается в публикации Moody's, основная кредитная оценка "Конверс банка" отражает способность банка поглощать возможные потери, обусловленные прочными буферами капитала и рентабельностью, а также устойчивые характеристики привлечения и ликвидности.

Отметим, что Moody's присвоило "Конверс банку" рейтинги долгосрочных вкладов B1 в национальной валюте и в иностранной валюте со “стабильной” перспективой.

Публикация Moody's полностью доступна по следующей ссылке: https://www.conversebank.am/hy/ratings/


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https://www.gov.am/files/docs/3969.pdf
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