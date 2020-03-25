Спасатели Арцаха на четырех пограничных пунктах осуществляют круглосуточное дежурство

Согласно совместному приказу Министерства здравоохранения Республики Арцах, Полиции Республики Арцах и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Республики Арцах от 17 марта 2020 года, подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Республики Арцах на пограничных контрольных пунктах, расположенных на дорогах, ведущих из Республики Арцах в Республику Армения, осуществляют мероприятия по предотвращению ввоза и распространения в Арцахе коронавирусной инфекции нового типа.

Об этом «Арменпресс» сообщили в Информационном штабе Арцаха.

В рамках организованных мероприятий пожарно-спасательная часть специального подразделения быстрого реагирования управления спасательных сил СС и пожарно-спасательной части Кашатагского районного отдела по чрезвычайным ситуациям осуществляют круглосуточное дежурство на 4 пограничных контрольных пунктах.

“Согласно указу, эти подразделения обязаны при обнаружении на пограничных контрольных пунктах подозрительных случаев провести дезинфекцию автомобиля и доставить лиц с подозрениями в изолятор.

В случае отказа граждан Республики Армения и иностранных граждан от перемещения в изолятор организовать их возвращение в Республику Армения (предоставление автомобиля).

В медико-санитарных контрольных пунктах, расположенных на пограничных контрольных пунктах, и прилегающих строениях периодически проводить дезинфекционные работы”, - говорится в сообщении.