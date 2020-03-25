Проект о продлении срока госпошлины на импорт цемента был принят в первом чтении

Национальное собрание Республики Армения приняло в первом чтении проект закона О продлении срока государственной пошлины на импорт цемента до 31 декабря.

Как передает «Арменпресс», пакет законопроектов О внесении изменения в Закон “О государственной пошлине” и О внесении дополнения в Закон “Об уведомлении об осуществлении деятельности”. На заседании парламента 24 марта его представил заместитель министра экономики Аваг Аванесян.

“Правительство предлагает продлить государственную пошлину на импорт цемента еще на три месяца - до 31 декабря текущего года. Принятие инициативы обусловлено необходимостью стимулирования внутреннего производства стратегически важного для республики товара и обеспечения непрерывности равного конкурентного поля для импортируемого и производимого на месте цемента”, - представил Аванесян.

Проект закона был принят 88 голосами “за”, “16” против, 1 воздержался.