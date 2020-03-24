В Армении четыре пациента, у которых был выявлен коронавирус, выписаны из больницы, а также из изоляции домой возвращаются 37 граждан. Как передает Арменпресс, об этом в своем обращении заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«И, наконец, я хочу завершить свое обращение хорошими новостями... Мы шаг за шагом побеждаем коронавирус», - сказал премьер-министр Пашинян.

В Республики Армения объявлено чрезвычайное положение с 16 марта 2020 года, с 18:30 часов, до 14 апреля 2020 года, 17:00 часов.

Число подтвержденных случаев коронавируса в Армении достигло 249, изолировано более 300 человек. Первый случай коронавируса в Армении был зафиксирован 1 марта. Гражданин приехал в Армению из Ирана. Он уже выздоровел и выписался из больницы.