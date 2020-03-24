Время в Ереване: 11:07:36,   25 Март

У супруги первого зараженного в Армении пациента уже нет коронавируса

У супруги первого зараженного в Армении пациента уже нет коронавируса

Тест на коронавирус супруги первого пациента, зараженного коронавирусом в Армении, был отрицательным. Как сообщает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Армении Арсен Торосян.

«Тест жены нашего первого пациента сегодня дал отрицательный результат. Завтра мы повторим тест и в случае отрицательного результата выпишем ее из больницы», - написал Торосян.

В Республики Армения объявлено чрезвычайное положение с 16 марта 2020 года, с 18:30 часов, до 14 апреля 2020 года, 17:00 часов.

Число подтвержденных случаев коронавируса в Армении достигло 235, изолировано более 300 человек. Первый случай коронавируса в Армении был зафиксирован 1 марта. Гражданин приехал в Армению из Ирана. Он уже выздоровел и выписался из больницы.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен


RSS x
БелТА


https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1

https://www.gov.am/files/docs/3969.pdf
youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации