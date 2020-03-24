У супруги первого зараженного в Армении пациента уже нет коронавируса

Тест на коронавирус супруги первого пациента, зараженного коронавирусом в Армении, был отрицательным. Как сообщает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Армении Арсен Торосян.

«Тест жены нашего первого пациента сегодня дал отрицательный результат. Завтра мы повторим тест и в случае отрицательного результата выпишем ее из больницы», - написал Торосян.

В Республики Армения объявлено чрезвычайное положение с 16 марта 2020 года, с 18:30 часов, до 14 апреля 2020 года, 17:00 часов.

Число подтвержденных случаев коронавируса в Армении достигло 235, изолировано более 300 человек. Первый случай коронавируса в Армении был зафиксирован 1 марта. Гражданин приехал в Армению из Ирана. Он уже выздоровел и выписался из больницы.