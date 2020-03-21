Министр ОНКС Армении созывает родительское собрание

22 марта министр образования, науки, культуры и спорта РА Араик Арутюнян приглашает родителей учеников — в прямом эфире в Facebook.

Как передает Арменпресс, об этом министр ОНКС сообщил на своей странице в Facebook.

«Дорогие родители, есть что сказать об образовании. Завтра в 17:00 часов вечера я прошу вас присоединиться к общенациональному родительскому собранию на этой странице в прямом эфире», - написал министр.

Правительство Армении объявило чрезвычайное положение в Армении. Чрезвычайное положение действует на всей территории Республики Армения с 18:30 часов 16 марта 2020 года до 14 апреля 2020 года в 17:00. В это время прекращаются занятия в учебных заведениях, многие из которых переходят на дистанционное обучение. Министерство организует дистанционные курсы, которые транслируются в эфире Общественного телевидения.

Общее количество подтвержденных случаев коронавируса в Армении на 10:00 часов 21 марта составляет 160.

Первый подтвержденный случай коронавируса в Армении был зарегистрирован 1 марта. Гражданин приехал в Армению из Ирана. Он выздоровел и был выписан.