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Министр ОНКС Армении созывает родительское собрание

Министр ОНКС Армении созывает родительское собрание

22 марта министр образования, науки, культуры и спорта РА Араик Арутюнян приглашает родителей учеников — в  прямом эфире в Facebook. 

Как  передает Арменпресс, об этом министр ОНКС  сообщил на своей странице в Facebook.

«Дорогие родители, есть что сказать об образовании. Завтра в 17:00 часов вечера я прошу вас присоединиться к общенациональному родительскому собранию на этой странице в прямом эфире», - написал министр. 

Правительство Армении объявило чрезвычайное положение в Армении. Чрезвычайное положение действует на всей территории Республики Армения с   18:30 часов 16 марта 2020 года до 14 апреля 2020 года в 17:00. В это время прекращаются занятия в учебных заведениях, многие из которых переходят на дистанционное  обучение. Министерство организует дистанционные курсы, которые транслируются в эфире Общественного телевидения.

Общее количество подтвержденных случаев коронавируса в Армении на 10:00 часов 21 марта   составляет 160.

Первый подтвержденный случай коронавируса в Армении был зарегистрирован 1 марта. Гражданин приехал в Армению из Ирана. Он выздоровел и был выписан.


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