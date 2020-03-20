Время в Ереване: 11:07:36,   20 Март

У гражданина, выехавшего из Армении в РФ, обнаружен коронавирус

У гражданина, выехавшего из Армении в РФ, обнаружен коронавирус

У гражданина, выехавшего из Армении в Российскую Федерацию, обнаружен коронавирус. Как передает «Арменпресс», об этом сообщила пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян.

“По данным посольства Армении в РФ, инфекция нового типа коронавируса была обнаружена у гражданина Армении, выехавшего 11 марта из Армении в РФ. В настоящее время он находится в отделении, предназначенном для изоляции инфицированных COVID-2019 одной из больниц Краснодарского края”, - написала Нагдалян на своей странице в Facebook.

Правительство Армении объявило чрезвычайное положение. Чрезвычайное положение действует на всей территории Республики Армения с 18:00 16 марта 2020 г. по 09:00 14 апреля 2020 г.

Вспышка нового коронавируса COVID 19  впервые была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе центрального Китая - 12-миллионной Ухани. Всемирная организация здравоохранения охарактеризовала ее пандемией. Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 250 тысяч человек.

Число подтвержденных случаев коронавируса в Армении достигло 136. Первый случай коронавируса в Армении был зафиксирован 1 марта. Больной уже выздоровел и выписан из больницы.   


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен


RSS x
БелТА


https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1
Tokyo 2020
youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации