У гражданина, выехавшего из Армении в РФ, обнаружен коронавирус

У гражданина, выехавшего из Армении в Российскую Федерацию, обнаружен коронавирус. Как передает «Арменпресс», об этом сообщила пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян.

“По данным посольства Армении в РФ, инфекция нового типа коронавируса была обнаружена у гражданина Армении, выехавшего 11 марта из Армении в РФ. В настоящее время он находится в отделении, предназначенном для изоляции инфицированных COVID-2019 одной из больниц Краснодарского края”, - написала Нагдалян на своей странице в Facebook.

Правительство Армении объявило чрезвычайное положение. Чрезвычайное положение действует на всей территории Республики Армения с 18:00 16 марта 2020 г. по 09:00 14 апреля 2020 г.

Вспышка нового коронавируса COVID 19 впервые была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе центрального Китая - 12-миллионной Ухани. Всемирная организация здравоохранения охарактеризовала ее пандемией. Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 250 тысяч человек.

Число подтвержденных случаев коронавируса в Армении достигло 136. Первый случай коронавируса в Армении был зафиксирован 1 марта. Больной уже выздоровел и выписан из больницы.