Международный научно-образовательный центр полностью готов к проведению дистанционного обучения

Международный научно-образовательный центр Национальной академии наук Республики Армения имеет соответствующие возможности для дистанционного обучения.

Как передает «Арменпресс», в центре внедрена технически обеспеченная платформа дистанционного обучения, зал онлайн-конференции оснащен системой Polycom HDX, которая дает возможность организовывать дистанционные лекции, научные конференции и другие мероприятия.

Онлайн-лекции организуются по специальной программе для видеоконференций, интегрированной на дистанционной площадке, специалисты МНОЦ прошли переподготовку в авторитетных вузах-партнерах за рубежом, составлен список учебных программ, приобретена новейшая профессиональная литература, отобранные программы и смежные материалы размещены на площадке дистанционного обучения МНОЦ, переведена на армянский язык площадка дистанционного обучения МУДЛ, подготовлены путеводители для преподавателей и студентов на армянском языке.

Международный научно-образовательный центр НАН Армении, еще с 2013 года внедряя технически обеспеченную платформу дистанционного обучения и являясь одним из первых в деле организации дистанционного образования, исходя из чрезвычайной ситуации в стране, на дистанционной площадке активно ведет учебный процесс.