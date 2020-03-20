Инфляция в ближайшие месяцы останется на низком уровне: член Совета ЦБ

Центробанк Армении в условиях чрезвычайного положения в стране не видит риска повышения инфляции.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщил член совета Центрального банка Армении Артур Степанян на пресс-конференции относительно инфляции и макроэкономической стабильности в условиях чрезвычайного положения.

“17 марта мы снизили ставку рефинансирования, в то время как в нашем регионе многие страны ее повысили или оставили неизменной. Понятно, что в сложившейся ситуации роль денежно-кредитной политики ограничена, поскольку денежно-кредитной политикой невозможно повлиять на реальные экономические развития, обусловленные проблемами здравоохранения и развитие отдельных секторов экономики. Однако важно продолжать сохранять макроэкономическую стабильность, что позволит правительству более эффективно обеспечивать целенаправленные меры, связанные с различными секторами экономики. В то же время, поскольку мы имеем довольно низкую инфляционную среду с 2015 года, и в настоящее время инфляция также довольно низкая, мы этим шагом даем возможность сбалансировать цели экономической активности и стабильности наших цен и развития экономики. Инфляционные ожидания достаточно основаны, и мы провели определенную расширительную политику. Могу сказать с определенностью, что в ближайшие месяцы инфляция останется на низком уровне”, - сказал Степанян.

Он отметил, что, рассматривая развития внешнего мира и то, насколько усердно наше правительство относится к поставкам и к ценам товаров первой необходимости, по сути, можно констатировать, что мы не видим каких-либо рисков в связи с ростом инфляции. Степанян также заверил, что ЦБ ежедневно проводит мониторинг экономики и финансовых рынков, обсуждает различные альтернативные сценарии для дальнейшего развития экономики и готов отреагировать на любую ситуацию. В то же время для эффективности проводимой политики ЦБ постоянно общается с банками, кредитными организациями и другими участниками финансового рынка.