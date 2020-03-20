Число заразившихся коронавирусом в Словакии достигло 124 человек
12:21, 20 Март, 2020
В Словакии зафиксировано 19 новых случаев заражения коронавирусом.
Как передает «Арменпресс», об этом сообщает официальный сайт Министерства здравоохранения Словакии.
Министерство сообщает, что число подтвержденных случаев коронавируса в стране составляет 124.
Вспышка нового коронавируса COVID 19 впервые была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе центрального Китая - 12-миллионной Ухани. Всемирная организация здравоохранения охарактеризовала ее пандемией. Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 246 тысяч человек.Число подтвержденных случаев коронавируса в Армении достигло 136. Первый случай коронавируса в Армении был зафиксирован 1 марта. Больной уже выздоровел и выписан из больницы.
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