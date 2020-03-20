Офис Анны Акопян представляет подробности встречи с Меланьей Трамп

Офис супруги премьер-министра Армении Анны Акопян представляет подробности встречи с первой леди США Меланьей Трамп, состоявшейся 4 марта. В беседе с «Арменпресс» пресс-секретарь Анны Акопян Асмик Арутюнян отметила, что встреча состоялась до церемонии ежегодного вручения международной премии мужества женщин.

“Перед церемонией награждения состоялась короткая беседа Анны Акопян и Меланьи Трамп. Мелания Трамп приветствовала визит Анны Акопян в США и отметила важность ее участия в церемонии награждения. Анна Акопян коснулась своей деятельности в благотворительных фондах. Обе женщины говорили о роли и миссии жен лидеров двух стран, в этом контексте они отметили важность роли и значения женщин. Анна Акопян и Мелания Трамп обсудили проведение конкурса, отметили, что подобные мероприятия имеют жизненно важное значение, они служат большим примером, вдохновляют и других женщин”, - сказала Асмик Арутюнян.

4 марта по приглашению Госдепартамента США супруга премьер-министра Армении приняла участие в ежегодной церемонии вручения Международной премии мужества женщин.