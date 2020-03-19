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ЗАО “Айпост” выплаты пенсий будет осуществлять исключительно посредством доставки на дом

ЗАО “Айпост” выплаты пенсий будет осуществлять исключительно посредством доставки на дом

ЗАО “Айпост” с целью снижения рисков распространения коронавируса опубликовало заявление.

Как передает «Арменпресс», в заявлении говорится:

“Дорогие соотечественники, с целью снижения рисков распространения коронавируса, при посещениях почтовых отделений ЗАО “Айпост”, просим соблюдать следующие правила: ждать снаружи, держаться в очереди на расстоянии один метр друг от друга, входить в почтовое отделение поочередно, стоять внутри как можно дальше от стола обслуживания.

Уважаемые пенсионеры и получатели пособий, выплаты пенсий и пособий будут осуществляться исключительно посредством доставки на дом. Просим не посещать почтовые отделения для получения пенсий и пособий. Мы приносим свои извинения за причиняемые неудобства”.


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