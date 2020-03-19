Время в Ереване: 11:07:36,   19 Март

“Ювентус” предпринимает особые шаги для защиты Сари от коронавируса

“Ювентус” предпринимает особые шаги для защиты Сари от коронавируса

“Ювентус” предпринимает особые шаги для защиты своего главного тренера Маурицио Сари от коронавируса. Как передает «Арменпресс», об этом пишет “Tuttosport”. По данным издания, 61-летний тренер сдал тест на коронавирус, результат которого был отрицательным. В прошлом году Сари болел пневмонией, к тому же он - ярый курильщик.

Вспышка нового коронавируса COVID 19  впервые была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе центрального Китая - 12-миллионной Ухани. Всемирная организация здравоохранения охарактеризовала ее пандемией. Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 207 тысяч человек.

Число подтвержденных случаев заболевания коронавирусной болезнью в Армении достигло 115.   Один пациент уже выздоровел и выписан из больницы.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен


RSS x
БелТА


https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1
Tokyo 2020
youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации