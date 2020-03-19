“Ювентус” предпринимает особые шаги для защиты Сари от коронавируса
“Ювентус” предпринимает особые шаги для защиты своего главного тренера Маурицио Сари от коронавируса. Как передает «Арменпресс», об этом пишет “Tuttosport”. По данным издания, 61-летний тренер сдал тест на коронавирус, результат которого был отрицательным. В прошлом году Сари болел пневмонией, к тому же он - ярый курильщик.
Вспышка нового коронавируса COVID 19 впервые была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе центрального Китая - 12-миллионной Ухани. Всемирная организация здравоохранения охарактеризовала ее пандемией. Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 207 тысяч человек.
Число подтвержденных случаев заболевания коронавирусной болезнью в Армении достигло 115. Один пациент уже выздоровел и выписан из больницы.
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