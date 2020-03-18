Президент поздравил научного сотрудника Матенадарана со 100-летием

Президент Республики Армения Армен Саркисян направил поздравительное послание старшему научному сотруднику отдела переводческой библиографии Матенадарана, кандидату исторических наук Маргарите Дарбинян.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата президента Армении, отметив, что он впечатлен состоявшейся на днях встречей с выдающимся ученым (президент принимал ее по случаю Международного женского дня), президент Саркисян подчеркнул: «Я впечатлен Вашим человеческим образом, историей Вашей жизни. Я впечатлен как теми ценностями, которые Вы создали, так и невероятным энтузиазмом и настойчивостью, с которым Вы продолжаете создавать и созидать сегодня».

Президент отметил, что он уже прочитал книги, подаренные ему Маргаритой Дарбинян, и эти книги укрепили ее образ преданного ученого и просвещенного человека.

Президент Саркисян пожелал юбиляру здоровья и всего наилучшего.