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Армения улучшила позиции в Индексе экономической свободы “Heritage Foundation”

Армения улучшила позиции в Индексе экономической свободы “Heritage Foundation”

Армения в Индексе экономической свободы-2020, публикуемом “Heritage Foundation” заняла 34-е место, улучшив свои позиции по сравнению с прошлым годом (в 2019 году в Индексе экономической свободы Армения занимала 47-е место).

Об этом «Арменпресс» сообщили в Министерстве экономики Армении.

Армения с показателем 70.6 среди 180 стран включена в группу преимущественно свободных стран, в то время как в прошлом году с показателем 67.7 была в группе умеренно свободных стран.

Было подчеркнуто, что экономическая свобода в Армении за последние 15 лет в основном была на стабильном уровне, за последние два года заметен рост ВВП. Правительство проводит реформы, стимулирует экспорт и рост внешних инвестиций с целью дальнейшего экономического развития, однако необходимо обратить внимание на правовую эффективность.


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БелТА


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