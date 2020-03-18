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Армен Саркисян подписал ряд законов

Армен Саркисян подписал ряд законов

Президент Армении Армен Саркисян 18 марта подписал ряд законов, принятых Национальным собранием. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении.

Президент Армении подписал закон О внесении изменения и дополнения в Закон “Об актах гражданского состояния” и пакет законов О внесении изменений в Закон “О социальном содействии”, О внесении изменения в Закон “О местном самоуправлении”, О внесении изменений в Закон “О местном самоуправлении в городе Ереване”, О внесении изменения в “Семейный кодекс Армении”.


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