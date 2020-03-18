МЧС будет принимать заявления только в электронном виде

Министерство по чрезвычайным ситуациям, в связи с эпидемической ситуацией в стране, с целью уменьшения живого общения между гражданами переходит на электронный документооборот.

Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении.

“Просим отправлять ваши письма, заявления и предложения в электронном виде по следующему адресм электронной почты: mes@mes.am, info@mes.am

В случае вопросов можете звонить по номерам 012-31-77-20 и 060-44-02-07, в рабочие дни с 09:00 до 18:00.

Напоминание: круглосуточно действуют номера “911” и “112” , - говорится в сообщении МЧС.