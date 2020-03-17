Цены на драгоценные металлы снизились - 16-03-20

НЬЮ-ЙОРК, 17 МАРТА, АРМЕНПРЕСС. На Нью-Йоркской бирже NYMEХ в результате торгов за 16 марта были установлены следующие цены на драгоценные металлы.

Как передает «Арменпресс», фьючерсная цена на золото снизилась на 1.91% и составила 1499.70 долларов США, фьючерсная цена на серебро снизилась на 12.12% и составила 12.91 долларов США, фьючерсная цена на платину снизилась на 10.76% и составила 681.20 долларов США.

Единица измерения – троянская унция (31.1 грамма).

Нью-Йоркская биржа NYMEХ-(New York Merchantile Exchange) – американская фьючерсная биржа, на которой в данный момент торги идут по 2 направлениям:по нефти, газу, платине, палладиуму, этанолу, углю, электроэнергии и выбросам двуокиси углерода, и по индексам COMEX- по золоту, серебру, меди, алюминию.