“Air Cairo” до 19 апреля прекращает рейсы Еревана-Шарм-эль-Шейх-Ереван

В связи с действиями по предотвращению распространения коронавируса и объявленной в Армении чрезвычайной ситуацией авиакомпания “Air Cairo” до 19 апреля прекращает регулярные рейсы Еревана-Шарм-эль-Шейх-Ереван. Об этом «Арменпресс» стало известно из сообщения авиакомпании “Air Cairo”.

“Учитывая решение правительства Египта закрыть воздушное пространство в период с 19 по 31 марта, официальный представитель авиакомпании в Армении туроператор “АНРИВА-Тур” и авиакомпания “Air Cairo” приняли решение 19 марта чартерным рейсом перевезти в Армению пассажиров, вылетевших авиакомпанией “Air Cairo”.

Отметим также, что взамен отмененных рейсов с 22 марта по 19 апреля авиакомпания предоставила всем туристическим организациям и пассажирам возможность новых бронирований “с открытой датой” до 20 декабря включительно в пределах суммы, фактически выплаченной авиакомпании”, - говорится в сообщении.