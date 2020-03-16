Пашинян назвал новые сроки проведения конституционного референдума

Конституционный референдум не может быть проведен в чрезвычайном положении. Как сообщает Арменпресс, премьер-министр Никол Пашинян сказал об этом в ответ на вопрос депутата от фракции «Мой шаг» Арусяк Джулакян.

«Согласно законодательству Армении, референдум не может проводиться в условиях чрезвычайного положения. Референдум состоится не ранее, чем через 50 дней после чрезвычайного положения и не позднее, чем через 65 дней. Процесс референдума начнется с того места, где он закончился», - сказал Пашинян.

В Республики Армения объявлено чрезвычайное положение с 16 марта 2020 года, с 18:30 часов, до 14 апреля 2020 года, 17:00 часов.

Число подтвержденных случаев коронавируса в Армении достигло 30, изолировано более 300 человек. Первый случай коронавируса в Армении был зафиксирован 1 марта. Гражданин приехал в Армению из Ирана. Он уже выздоровел и выписался из больницы.