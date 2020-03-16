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Президенты Армении и Италии обсудили ситуацию с распространением коронавируса

Президенты Армении и Италии обсудили ситуацию с распространением коронавируса

Президент Республики Армения Армен Саркисян провел телефонный разговор с президентом Итальянской Республики Серджо Маттареллой.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата президента Армении, собеседники подробно обсудили ситуацию, вызванную распространением нового типа коронавируса в мире, в частности в Армении и Италии.

Президенты обменялись информацией о текущем состоянии и тенденциях распространения нового типа коронавируса в своих странах, направленных на профилактику и лечение инфекции мерах, подчеркнули необходимость скоординированных и сбалансированных действий властей и необходимость ответственного и дисциплинированного поведения граждан.

Серджо Маттарелла представил эпидемическую ситуацию в Италии, шаги по предотвращению дальнейшего распространения инфекции, лечению пациентов и восстановлению ущерба, нанесенного коронавирусом экономике страны.

Выразив свою поддержку президенту и народу Италии, президент Саркисян сообщил, что в Армении также предпринимаются соответствующие меры для защиты здоровья населения и противодействия распространению новой коронавирусной инфекции. Президент подчеркнул, что в случаях такой всемирной угрозы, когда риск быстрого распространения эпидемий высокий, следует искать универсальные решения, осуществлять быстрый обмен опытом и информацией.

Президенты Армении и Италии согласились с тем, что независимо от мер, принятых в каждом государстве, сотрудничество между странами и соответствующими учреждениями в плане обмена опытом и информацией также может способствовать повышению эффективности борьбы с болезнями.

Президенты договорились и дальше регулярно обмениваться информацией.


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