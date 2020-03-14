Число зараженных коронавирусом в США достигло 2200
11:54, 14 Март, 2020
Число людейв Соединенных Штатах, инфицированных коронавирусом, достигло 2204, 49 человек умерли.
Как передает Арменпресс, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на CNN.
Президент США Дональд Трамп объявил чрезвычайное положение в стране из-за нового типа коронавируса.
Вспышка нового коронавируса CՕVID-2019 была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе центрального Китая, 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения зафиксировала это как пандемию со множеством очагов. Количество случаев коронавирусной инфекции в мире превысило 130 тысяч. Более 4500 человек умерли от этого вируса.
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