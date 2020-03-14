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Число зараженных коронавирусом в США достигло 2200

Число зараженных коронавирусом в США достигло 2200

Число людейв Соединенных Штатах, инфицированных коронавирусом, достигло 2204, 49 человек умерли.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на CNN.

Президент США Дональд Трамп объявил чрезвычайное положение в стране из-за нового типа коронавируса.

Вспышка нового коронавируса CՕVID-2019 была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе центрального Китая, 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения зафиксировала это как пандемию со  множеством очагов. Количество случаев коронавирусной инфекции в мире превысило 130 тысяч. Более 4500 человек умерли от этого вируса.


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