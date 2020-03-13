Премьер-министр Армении и его супруга пройдут тест на коронавирус

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и его супруга Анна Акопян пройдут тест на коронавирус. Как сообщает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook в прямом эфире заявил премьер-министр Никол Пашинян.

«Сегодня мы увидели заголовок, что тест президента Бразилии был положительным, то есть подтвержден коронавирус, и вы знаете, что 7 марта у Анны была встреча с женой бразильского президента, и было опубликовано фото их приветствия. Мы приехали на Севан, чтобы самоизолироваться, и первое, что мы сделали, это измерили нашу температуру, у нас не было высокой температуры.

После этого мы снова измерили, снова не было. Но потом поступило официальное опровержения президента Бразилии, и он сообщил, что тест был отрицательным. Однако в любом случае мы останемся в изоляции, завтра утром мы сдадим тест, чтобы убедиться, что все в порядке, несмотря на то, что мы проконсультировались со специалистами, вероятность очень низкая», - сказал премьер-министр.