В Азербайджане выявили четыре новых случая заражения коронавирусом

У четырех граждан Азербайджана, вернувшихся из Ирана и Италии, обнаружен коронавирус COVID-19. Как передает Арменпресс, об этом сообщает оперативный штаб при кабинете министров.

"В настоящее время они помещены в больницы со специальным режимом. Состояние больных оценивается как нормальное, проводятся соответствующие мероприятия по их лечению", - отмечается в сообщении.

Таким образом, в настоящее время в больницах республики лечение от коронавируса проходят 15 человек. Из них 13 являются гражданами Азербайджана, по одному -России и Германии.