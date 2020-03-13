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В Азербайджане выявили четыре новых случая заражения коронавирусом

В Азербайджане выявили четыре новых случая заражения коронавирусом

У четырех граждан Азербайджана, вернувшихся из Ирана и Италии, обнаружен коронавирус COVID-19. Как передает Арменпресс, об этом сообщает оперативный штаб при кабинете министров.

"В настоящее время они помещены в больницы со специальным режимом. Состояние больных оценивается как нормальное, проводятся соответствующие мероприятия по их лечению", - отмечается в сообщении.

Таким образом, в настоящее время в больницах республики лечение от коронавируса проходят 15 человек. Из них 13 являются гражданами Азербайджана, по одному -России и Германии.

 

 


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БелТА


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