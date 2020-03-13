Наследие Чаренца - факел, освещающий нашу литературу: 13 марта - День рождения писателя

В день рождения великого поэта Егише Чаренца, 13 марта группа представителей интеллигенции воздала дань памяти писателя, возложив цветы к бюсту поэта в Союзе писателей.

В беседе с корреспондентом «Арменпресс» председатель СПА Эдвард Милитонян сказал, что Чаренц - один из великих не только в поэзии, но и в прозе. “Его “Страна Наири” и ряд других произведений - великие явления. Его душа все воспринимала, реагировала на все. Когда изучаешь его произведения, то замечаешь, что и французские и русские веяния, одним словом, самые интересные в мировой литературе, в виде темы, стилей оказались под его пером” , - подчеркнул Милитонян. По убеждению председателя Союза, язык Чаренца достиг самых больших высот могущества, богатства мира языка, языкового мышления. Своей короткой жизнью и ее трагическим завершением он учит уважать письменность, уважать творца, закон, истину и всегда оставаться верным духу своей Родины”, - подчеркнул Милитонян.

Директор музея литературы и искусства им. Е. Чаренца Каро Варданян считает Чаренца законодателем новой литературы, новой эстетики. “Жаль, что Чаренц жил так недолго. Оставленное им великое наследие стало тем факелом, который до сих пор освещает пути нашей литературы, и вечно будет освещать их. Чаренц был связующим звеном между мастерами средневековья, новейшего периода и грядущих поколений.

Касаясь книг, которые он любит перечитывать, директор музея сказал, что у него есть несколько книг на столе, и книги Чаренца периодически заменяют одна другую. “Есть книга, которая постоянно у меня под рукой, а с прошлого года она в моем кармане. Эта поэма называется “Реквием” или “Памяти Комитаса”. Вы можете вечно перечитывать ее и восхищаться этим произведением. Оно грандиозно. По моему убеждению, это непревзойденное произведение, из всех когда-либо созданных, посвященных заслугам и памяти Комитаса”, - заключил он.

Егише Чаренц родился 13 марта 1897 года в городе Карс. Его родители Абгар Согомонян и Текги Мирзоян эмигрировали в Карс из персидского города Маку. В семье Согомонянов росли четверо мальчиков и три девочки. Будущий поэт не получил систематизированного образования. В 1908 - 1912 гг. он учился в реальном училище Карса и был отстранен из-за невозможности оплатить учебу.

В 1912 году в Тифлисском альманахе под подписью “Юноша” печатается стихотворение Егише Согомонян “Кроткие цветы”, а в 1914 году уже под подписью Егише Чаренца выходит в свет серия стихов 17-летнего юноши “Три песни грустной девочки”, посвященная Астхик Гондахчян. Она включала три продолжающихся стихотворения. В 1915 году он записывается в один из армянских добровольческих полков и доходит до Карса. Пробел знаний он дополнил университетами жизни и чтением.

В 1914 году вышла в свет первая книга его стихов. В следующем году издается его поэма “Голубоглазая Родина”. В 1916 году в Тифлисе вышла в свет поэма “Дантова легенда”.

Анжела Амбарцумян