Проживающие в Иране армяне, не имеющие гражданства Армении, желают переехать в Армению

В офис главного уполномоченного по делам диаспоры Республики Армения для переезда в Армению обратились проживающие в Иране армяне, не имеющие гражданства Армении. Правительство пытается найти формат оказания им помощи. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами после заседания комиссии по вопросам предотвращения эпидемии коронавируса сказал главный уполномоченный Заре Синанян.

“Из диаспоры поступают заявления, но очень мало. Есть люди, которые проживают в Иране, не являются гражданами Армении, и хотят каким-то образом приехать в Армению. Мы пытаемся найти формат оказания помощи этим людям, однако это трудно, потому что они не граждане Армении. И у нас нет таких обязательств, какие по отношению к гражданам Республики Армения”, - сказал Синанян.

В основном обращаются из Ирана, около 5 человек. Комиссар заверил, что они пытаются найти формат оказания помощи этим людям, но такового пока нет.

В воскресенье из Италии в Армению вернутся 100 граждан Армении.

На данный момент в Армении зарегистрировано 6 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. Первый случай заболевания был зафиксирован 1 марта, еще 3 случая заражения были обнаружены 11 марта, два случая - 12 марта. 13 марта занятия в учебных заведениях отменены.