Приезжающие из Италии граждане будут в карантине в течение 14 дней

Под председательством вице-премьера Тиграна Авиняна 12 марта в правительстве состоялось заседание Комиссии по координации работ по предотвращению распространения коронавируса в Республике Армения.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе офиса Тиграна Авиняна, вице-премьер отметил:

“Здравствуйте, дорогие коллеги,

Мы в очередной раз собрались на заседании комиссии по предотвращению распространения коронавируса, и вы все знаете, что вчера у нас было зарегистрировано еще несколько случаев. Кроме того, 57 человек, которые имели прямой контакт с носителями вируса, были изолированы. Они также будут находиться в карантине в течение следующих 14 дней.

В воскресенье у нас есть еще один рейс, организованный правительством Армении вместе с “Международными аэропортами Армении” и одним из армянских авиаперевозчиков. Думаю, мы также обсудим, какие меры потребуются в отношении лиц, которые вернутся в Армению этим рейсом, и примем решения.

Думаю, что мы также должны рассмотреть введение определенного института ответственности или более конкретно понять, как мы можем обеспечить эффективность фактической изоляции тех, кто находится в домашней изоляции. Даже Всемирная организация здравоохранения не рекомендует изолировать и держать в зоне карантина всех въезжающих в страну лиц, и это физически невозможно. Однако мы должны обсудить сегодня вопросы осуществления контроля над теми, кто находится в домашней изоляции, и мы должны принять решение в этом плане”.

В ходе заседания были обсуждены вопросы, связанные с внешними и внутренними мерами по предотвращению коронавируса, экономическим воздействием инфекции, а также возможные сценарии развитий.

Было решено, что граждане, возвращающиеся из Италии в Армению в воскресенье, 15 марта, будут находиться в режиме карантина в течение 14 дней.

Министерству здравоохранения было поручено вместе с министерством юстиции предложить варианты применения ответственности в отношении нарушителей режима домашней самоизоляции.

Вице-премьер поручил всем государственным ведомствам ужесточить профилактические меры.