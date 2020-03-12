Европейские баскетбольные турниры также приостановлены

Несколько европейских баскетбольных лиг прекращают турниры в связи с пандемией коронавируса.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба Лиги Европы по баскетболу. Лига Европы и Кубок Европы будут приостановлены.

Вспышка нового коронавируса COVID 19 впервые была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе центрального Китая - 12-миллионной Ухани. Всемирная организация здравоохранения охарактеризовала ее пандемией со множественными очагами. Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 120 тысяч человек. От вируса погибли более 4 тысяч человек.