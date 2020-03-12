Европейские баскетбольные турниры также приостановлены
16:39, 12 Март, 2020
Несколько европейских баскетбольных лиг прекращают турниры в связи с пандемией коронавируса.
Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба Лиги Европы по баскетболу. Лига Европы и Кубок Европы будут приостановлены.
Вспышка нового коронавируса COVID 19 впервые была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе центрального Китая - 12-миллионной Ухани. Всемирная организация здравоохранения охарактеризовала ее пандемией со множественными очагами. Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 120 тысяч человек. От вируса погибли более 4 тысяч человек.
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