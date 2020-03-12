Беларусь готова предоставить Армении 10 млн саженцев для реализации программы по посадке деревьев

Правительство Беларуси выражает готовность предоставить саженцы в таком количестве для программы по посадке 10 млн деревьев в Армении.

Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал министр лесного хозяйства Беларуси Виталий Дрожжа.

“Скоро я встречусь с министром окружающей среды Армении Эриком Григоряном, я думаю, мы обсудим этот вопрос. В 2019 году в Армении мы посадили 50 тысяч деревьев и создали лес Армяно-белорусской дружбы. Мы готовы выслать в Армению такое количество деревьев”, -отметил министр лесного хозяйства Беларуси и добавил, что официальное открытие леса Дружбы состоится 13 марта.

Дрожжа выразил надежду, что в ближайшее время они добьются положительных результатов по этому вопросу. Он подчеркнул важность того факта, что Армения уделяет серьезное внимание вопросу лесовосстановления в стране.

“В Республике Беларусь леса составляют около 40%, а в Армении всего 11. Похвально, что ваша страна поставила перед собой задачу удвоить это число к 2050 году. По мере наших сил мы готовы содействовать Армении в этом вопросе, поскольку у нас есть большой опыт в этой сфере”, - сказал Дрожжа.

Подготовительные работы по посадке 10 млн деревьев в 2020 году уже стартовали. Армения взяла на себя обязательство удвоить лесной покров до 2050 года, что предполагает посадку дополнительного леса на 265 тысяч га.