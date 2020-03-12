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Беларусь готова предоставить Армении 10 млн саженцев для реализации программы по посадке деревьев

Беларусь готова предоставить Армении 10 млн саженцев для реализации программы по посадке деревьев

Правительство Беларуси выражает готовность предоставить саженцы в таком количестве для программы по посадке 10 млн деревьев в Армении.

Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал министр лесного хозяйства Беларуси Виталий Дрожжа.

“Скоро я встречусь с министром окружающей среды Армении Эриком Григоряном, я думаю, мы обсудим этот вопрос. В 2019 году в Армении мы посадили 50 тысяч деревьев и создали лес Армяно-белорусской дружбы. Мы готовы выслать в Армению такое количество деревьев”, -отметил министр лесного хозяйства Беларуси и добавил, что официальное открытие леса Дружбы состоится 13 марта.

Дрожжа выразил надежду, что в ближайшее время они добьются положительных результатов по этому вопросу. Он подчеркнул важность того факта, что Армения уделяет серьезное внимание вопросу лесовосстановления в стране.

“В Республике Беларусь леса составляют около 40%, а в Армении всего 11. Похвально, что ваша страна поставила перед собой задачу удвоить это число к 2050 году. По мере наших сил мы готовы содействовать Армении в этом вопросе, поскольку у нас есть большой опыт в этой сфере”, - сказал Дрожжа.

Подготовительные работы по посадке 10 млн деревьев в 2020 году уже стартовали. Армения взяла на себя обязательство удвоить лесной покров до 2050 года, что предполагает посадку дополнительного леса на 265 тысяч га.


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