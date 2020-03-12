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В ближайшее время будет создано армяно-белорусское предприятие по производству лифтов

В ближайшее время будет создано армяно-белорусское предприятие по производству лифтов

На 14-ом заседании армяно-белорусской межправительственной комиссии белорусская сторона предложила наладить в Армении совместное производство лифтов.

Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал министр лесного хозяйства Беларуси Виталий Дрожжа.

“Мы сегодня предложили создать на территории Армении совместное производство предприятие по производству лифтов, поскольку в стране на данный момент довольно активно меняются лифты высотных зданий. После создания этого предприятия можно было бы также оказывать и  сервисные услуги”, - сказал Дрожжа.

В беседе с журналистами министр экономики Армении Тигран Хачатрян сказал, что производство лифтов в Армении может стать одним из приоритетных направлений.

“Возможность производства лифтов зависит от большой программы лифтового хозяйства в многоквартирных зданиях, координируемых мэрией Еревана. Мы предложили и представили нашим белорусским коллегам все возможности, которые будут обсуждены на конкурентной основе. Эти обсуждения проходят в разных форматах, и когда их реализация с точки зрения конкуренции станет возможной, мы сделаем все, чтобы наши белорусские партнеры нашли в Армении поддержку для реализации своей программы”, - подчеркнул министр экономики Армении.


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