Число зараженных коронавирусом в Иране превысило десять тысяч человек

Число случаев заражения коронавирусом в Иране превысило 10 тысяч, из них 429 со смертельным исходом, сообщил советник министра здравоохранения Ирана Али Реза Вахабзаде.

"Со вчерашнего дня на сегодняшний удалось выявить 1075 случаев заражения коронавирусом, число зараженных возросло до 10 075. За сутки погибли 75 больных, всего жертв 429", - написал он в Twitter, приводя статистику по коронавирусу с 19 февраля,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

По его словам, из более чем 10 тысяч зараженных 3276 человек поправились.