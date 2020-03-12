Госдеп США в своем докладе указывает на шаги властей Армении по борьбе с коррупцией

Госдеп США опубликовал очередной ежегодный доклад по Армении, посвященный защите прав человека. Как передает «Арменпресс», в докладе отмечается, что в течение 2019 года правительство Армении предпринимало шаги по расследованию злоупотреблений, допущенных как бывшими, так и нынешними чиновниками, и наказанию виновных.

В качестве примера приводится то обстоятельство, что в течение всего года продолжалось судебное разбирательство по делу 1 марта. Госдеп подчеркивает, что выдвинут ряд обвинений: свержение конституционного строя, коррупция, фальсификация доказательств, полученных по делу 1 марта.

В докладе Госдепа говорится также и о докладе комиссара Совета Европы по правам человека Дуньи Миятович об Армении, в котором отмечается, что “Шаги по привлечению виновных к ответственности должны делаться осторожно и строго соответствовать верховенству закона, независимости судов и прозрачности”.

“4 июня парламент принял закон об оказании содействия жертвам поствыборного насилия в марте 2008 года, а 5 сентября правительство выделило 720 млн драмов ($1,5 млн) для оказания содействия жертвам и их семьям”, - говорится в докладе.

В докладе Госдепа говорится и о борьбе с коррупцией. Отмечается, что после бархатной революции в Армении власти начали расследование, выявив системную коррупцию, которая была в большей части общественной и частной жизни. “Правительство возбудило многочисленные уголовные дела с участием бывших чиновников, их родственников, парламентариев, в некоторых случаях – и представителей судебных органов и их родственников. Правительство возбудило подобные дела и в отношении группы нынешних чиновников”, - говорится в докладе.

Госдеп США коснулся также проблем судебной системы Армении. “Хотя закон и предполагает независимую судебную систему, судебная система в основном не проявляет независимости. После политических перемен 2018 года уровень недоверия общества к судебной системе остается высоким”,- говорится в докладе.

Речь идет также и о проблеме беженцев и отмечается, что правительство Армении предприняло шаги для предоставления им убежища. Отмечается, что правительство Армении выделило 1,5 млрд драмов на предоставление квартир 112 семьям, эмигрировавшим из Азербайджана в конце 1980-х и в начале 90-х годов.