Иран запросил у МВФ пять миллиардов долларов из-за коронавируса

Власти Ирана обратились в Международный валютный фонд (МВФ) с просьбой предоставить 5 миллиардов долларов из-за вспышки коронавируса, сообщил глава Абдольнасер Хеммати.

"Шестого марта я написал письмо главе МВФ Кристалине Георгиевой, запросив задействовать инструмент быстрого финансирования на сумму примерно 5 миллиардов долларов с учетом масштабного распространения коронавируса в нашей стране и необходимости дальнейших серьезных мер в профилактике, а также противодействии экономическим последствиям (вспышки коронавируса)", - написал Хаммати в Instagram,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Информацию об обращении центробанка Ирана к МВФ подтвердил и министр иностранных дел Мохаммад Джавад Зариф.

Ранее группа Всемирного банка (Международный валютный фонд и Всемирный банк) сообщили о готовности поддержать страны, экономику которых затронули последствия вспышки коронавируса.

На данный момент в Иране с 19 февраля, когда власти впервые сообщили о коронавирусе, зафиксировано 9 тысяч случаев заболевания, 354 – со смертельным исходом, более 2,9 тысячи человек выздоровели.