Генсек ООН призвал все страны мобилизовать силы для борьбы с пандемией коронавируса

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал все страны незамедлительно усилить меры по борьбе с коронавирусом. Об этом говорится в его заявлении, распространенном в среду в связи с объявлением ВОЗ о статусе пандемии COVID-19.

"Я призываю все правительства мобилизоваться и активизировать их усилия - сейчас же, - подчеркнул он. - Так как этот кризис затрагивает каждого, каждый должен внести свой вклад",сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Самые точные научные данные говорят о том, что, если страны обнаруживают, тестируют, лечат, изолируют и отслеживают случаи заболевания, его распространение можно замедлить", - отметил генсек.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее пандемией. За пределами КНР больше всего заразившихся насчитывается в Италии, Южной Корее и Иране. Случаи инфицирования были выявлены более чем в 100 странах, включая Россию.