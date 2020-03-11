Оргкомитет Олимпиады не думает об изменении дат Игр в Токио

Глава оргкомитета летних Олимпийских игр 2020 года в Токио Ёсиро Мори заявил, что его команда не рассматривает потенциальный перенос или отмену Игр из-за коронавируса.

Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, ранее член японского оргкомитета Харуюки Такахаси в интервью газете Wall Street Journal заявил, что Олимпиада в Токио может пройти через год или два, если будет принято решение об ее отмене в 2020 году.

"Наша основная позиция заключается в том, что мы продолжим подготовку к проведению безопасной Олимпиады. Поэтому мы даже не думаем об изменении планов и дат", - цитирует Ёсиро Рейтер.

Кроме того, в ответ на запрос МОК о словах Такахаси оргкомитет Игр заявил, что "член оргкомитета непреднамеренно высказал своё личное мнение в ответ на гипотетический вопрос".

Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19. Новым коронавирусом в мире заражены уже более 118 тысяч человек в 114 странах, скончались более 4 тысяч, большинство выздоровели.