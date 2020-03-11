Время в Ереване: 11:07:36,   12 Март

«Рома» не полетит в Испанию на матч Лиги Европы с «Севильей»

«Рома» не полетит в Испанию на матч Лиги Европы с «Севильей»

Итальянская «Рома» не полетит в Испанию на первый матч 1/8 финала Лиги Европы с «Севильей». Самолёту римлян не разрешили посадку в Испании. Как передает Арменпресс со ссылкой на Championat.com, об этом сообщает пресс-служба «волков» на странице клуба в «Твиттере».

Встреча «Севилья» — «Рома» должна была пройти в Севилье на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» завтра, 12 марта. Ответный матч запланирован на 19 марта (Рим, арена «Олимпико»).

Италия является центром эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19 в Европе. На этот момент в стране выявлено 10 149 случаев заражения. Вирус унёс 631 жизнь, выздоровело 724 человека.

Напомним, ранее власти Италии приостановили проведение всех спортивных соревнований в стране до 3 апреля.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен


RSS x
БелТА


https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1
Tokyo 2020
youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации