Правительство Украины ввело карантин до 3 апреля по всей стране из-за коронавируса

Кабинет министров Украины с 12 марта до 3 апреля ввел карантин по всей территории страны, который предполагает закрытие учебных заведений, запрет массовых мероприятий и прекращение авиасообщения с рядом стран, но не предусматривает закрытие границы государства. Об этом в среду сообщила депутат Верховной рады от "Европейской солидарности" Виктория Сюмар.

"Ввели карантин. С завтрашнего дня на три недели. До 3 апреля", - написала она в Facebook, добавив, что решение принято кабмином.

Сюмар уточнила, что карантином предполагается "закрытие учебных заведений, запрещение массовых собраний более 200 человек, которые касаются спортивных и культурных мероприятий <...>, закрытие авиасообщения с некоторыми странами". Она добавила, что запрет массовых собраний не касается мероприятий "государственной важности", а также уточнила, что Украина прекратит авиасообщение со странами, где зафиксировано большое количество случаев коронавируса, не назвав их, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Решение кабмина также предполагает закрытие большей части контрольно-пропускных пунктов на границе. "Из 219 останется 49", - отметила депутат. Таким образом, решение правительства не предполагает закрытие границы государства.