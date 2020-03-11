Маски от коронавируса превратили в модный аксессуар

Жители Нью-Йорка превратили медицинские маски, предназначенные для защиты от коронавируса, в модный аксессуар. Как передает Арменпресс, об этом пишет Metro.

Американцы считают, что паника вокруг COVID-19 не является поводом для прекращения экспериментов со стилем, и креативно подходят к выбору защитных средств. Например, некоторые ходят по городу в ярких масках с мордами животных, разноцветными смайликами или же в черных масках, в том числе, с изображением черепов.

Большинство горожан не могут избегать общественных мест, в связи с чем маски для них стали единственным доступным способом защиты. «Нет вакцины, нет лекарств. Так почему бы не защитить себя?» — задался вопросом 30-летний Итан Блэкмон (Ethan Blackmon), который носит черную вентилируемую маску.