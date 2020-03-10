Шаги Азербайджана по созданию угрозы региональной безопасности носят преднамеренный характер: МИД РА

Министерство иностранных дел Армении выступило с заявлением в связи с нарушениями режима прекращения огня на армяно-азербайджанской границе. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на официальную страницу МИД Армении в Facebook, в заявлении говорится:

«10 марта в результате нарушения вооруженными силами Азербайджана режима прекращения огня на нахичеванском участке армяно-азербайджанской государственной границы военнослужащий-контрактник ВС Армении, рядовой Зограб Григорьевич Сианосян (р. 1984г.) получил смертельное огнестрельное ранение от выстрела снайпера. Выражаем наши глубокие соболезнования и сочувствие членам семьи и родным погибшего военнослужащего.

Это очередная попытка Азербайджана намеренно обострить ситуацию на армяно-азербайджанской государственной границе. 6 марта азербайджанские вооруженные силы предприняли попытку диверсионного проникновения в Тавушскую область Армении.

Регулярные попытки Азербайджана обострить ситуацию на государственной границе с Арменией, расширить географию эскалации и воздержаться от применения существующих механизмов для снижения напряженности свидетельствуют о том, что попытки Азербайджана по угрозе региональной безопасности и миру носят целенаправленный характер.

Подобные действия Азербайджана свидетельствуют о том, что внедрение международных механизмов снижения рисков в процессе мирного урегулирования Нагорно-Карабахского конфликта является важным приоритетом, и реализация договоренностей в этом направлении является необходимым условием для дальнейшего продвижения мирного процесса».