Время в Ереване: 11:07:36,   11 Март

Шаги Азербайджана по созданию угрозы региональной безопасности носят преднамеренный характер: МИД РА

Шаги Азербайджана по созданию угрозы региональной безопасности носят преднамеренный характер: МИД РА

Министерство иностранных дел Армении выступило с заявлением в связи с нарушениями режима прекращения огня на армяно-азербайджанской границе. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на официальную страницу МИД Армении в Facebook, в заявлении говорится:

«10 марта в результате нарушения вооруженными силами Азербайджана режима прекращения огня на нахичеванском участке армяно-азербайджанской государственной границы военнослужащий-контрактник ВС Армении, рядовой Зограб Григорьевич Сианосян (р. 1984г.) получил смертельное огнестрельное ранение от выстрела снайпера. Выражаем наши глубокие соболезнования и сочувствие членам семьи и родным погибшего военнослужащего.

Это очередная попытка Азербайджана намеренно обострить ситуацию на армяно-азербайджанской государственной границе. 6 марта азербайджанские вооруженные силы предприняли попытку диверсионного проникновения в Тавушскую область Армении.

Регулярные попытки Азербайджана обострить ситуацию на государственной границе с Арменией, расширить географию эскалации и воздержаться от применения существующих механизмов для снижения напряженности свидетельствуют о том, что попытки Азербайджана по угрозе региональной безопасности и миру носят целенаправленный характер.

Подобные действия Азербайджана свидетельствуют о том, что внедрение международных механизмов снижения рисков в процессе мирного урегулирования Нагорно-Карабахского конфликта является важным приоритетом, и реализация договоренностей в этом направлении является необходимым условием для дальнейшего продвижения мирного процесса».


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен


RSS x
БелТА


https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1
Tokyo 2020
youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации