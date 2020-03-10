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Министр экономики Армении и посол Ирана обсудили вопросы торгово-экономической повестки

Министр экономики Армении и посол Ирана обсудили вопросы торгово-экономической повестки

Министр экономики Армении Тигран Хачатрян 10 марта принял посла Ирана в Армении Аббаса Бадахшана Зохури.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе министерства экономики Армении, министр поздравил посла с назначением и выразил надежду, что профессиональный опыт посла будет способствовать решение двусторонних вопросов и развитию экономического взаимодействия.

Посол поблагодарил министра за теплый прием и подчеркнул, что многовековая культурно-историческая дружба и крепкие отношения будут способствовать совместному преодолению любой кризисной ситуации.

В исполнение поручения вице-премьера Тиграна Авиняна в рамках заседания марта в правительстве состоялось заседание Комиссии по координации работ по предотвращению распространения коронавируса в Республике Армения, стороны обсудили вопросы грузоперевозок и контроль за грузами. Замечания иранской стороны  были приняты к сведению. 

Стороны также обсудили ряд вопросов, касающихся торгово-экономической повестки. Министр выразил надежду, что экономические отношения дружественных стран вскоре вернутся в нормальное русло. 


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