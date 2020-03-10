На вечере “Час органной музыки” прозвучат произведения Иоганна Себастьяна Баха
16:00, 10 Март, 2020
На ежемесячном концерте “Час органной музыки” в этот раз прозвучат произведения Иоганна Себастьяна Баха.
Как передает «Арменпресс», концерт состоится 21 марта в Доме камерной музыки им. Комитаса.
Выступят органисты Арутюн Тагворян, Анна Бакунц, Тереза Восканян, Эммануэла Карамян, Лусин Сараджян, а также Гаяне Матевосян (сопрано), Айкуи Акопян (флейта) и Астхик Сирадегян (скрипка).
Орган - один из старейших музыкальных инструментов, созданных в Западной Европе. Предполагается, что его изготовил грек Ктезибий из египетского города Александрия, с именем которого и связывается первое упоминание о инструменте.
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