На вечере “Час органной музыки” прозвучат произведения Иоганна Себастьяна Баха

На ежемесячном концерте “Час органной музыки” в этот раз прозвучат произведения Иоганна Себастьяна Баха.

Как передает «Арменпресс», концерт состоится 21 марта в Доме камерной музыки им. Комитаса.

Выступят органисты Арутюн Тагворян, Анна Бакунц, Тереза Восканян, Эммануэла Карамян, Лусин Сараджян, а также Гаяне Матевосян (сопрано), Айкуи Акопян (флейта) и Астхик Сирадегян (скрипка).

Орган - один из старейших музыкальных инструментов, созданных в Западной Европе. Предполагается, что его изготовил грек Ктезибий из египетского города Александрия, с именем которого и связывается первое упоминание о инструменте.