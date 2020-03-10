Музей О. Туманяна обогатит знания детей о писателе программой “Семейный почтовый ящик”

С целью обогащения знаний школьников и повышения интереса к писателю музей Ованеса Туманяна разработал новую образовательно-культурную программу под названием “Семейный почтовый ящик”.

Как передает «Арменпресс», это гармоничный и сопоставимый пример музейной педагогики в сфере образовательной деятельности школы, в основе которой лежит переписка поэта со своими детьми, которые наилучшим образом представляют семейную систему ценностей Туманяна.

Образ Туманяна - отца, как тема исследования, обладает большим образовательным потенциалом, обобщает в себе огромный воспитательный, научный, познавательный потенциал. Программа предназначена для детей среднего школьного возраста.