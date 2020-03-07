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Прокуратура не получала решения об освобождении подозреваемого по делу об избиении подполковник

Прокуратура не получала решения об освобождении подозреваемого по делу об избиении подполковник

На судебном заседании по делу жестокого избиения подполковника Ара Мхитаряна в ВайоцДзоре, прокурор возражал против ходатайства об освобождении под залог Завенана Григоряна – брата помощника бывшего губернатора Вайоц ДзораТрдата Саркисяна.

Об этом в беседе с Арменпресс сказала начальник управления по связям с общественностью Генеральной прокуратуры РА Аревик ачатрян.

«Прокурор возражал против ходатайства об освобождении под залог в ходе судебного заседании. Суд частично удовлетворил ходатайство защиты и предоставил залог. Мы еще не получили судебный акт,  после его получения  вопрос об апелляции будет обсужден», - сказалаХачатрян.

В ночь на 18 сентября 2019 года в городе Ехегнадзор в провинции ВайоцДзор был избит подполковник Ара Мхитарян, в результате чего Мхитарян находится в коме уже около шести месяцев. Врамках уголовного дела предъявлены  обвинения   Арутюну Григоряну - помощнику бывшего губернатора провинции ВайоцДзорТрдата Саркисяна, и   его брату Завену Григоряну. Оба были арестованы по решению суда первой инстанции, но Апелляционный суд позднее постановил освободить Завена Григоряна   под залог в 1,5 миллиона.

 


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