Прокуратура не получала решения об освобождении подозреваемого по делу об избиении подполковник

На судебном заседании по делу жестокого избиения подполковника Ара Мхитаряна в ВайоцДзоре, прокурор возражал против ходатайства об освобождении под залог Завенана Григоряна – брата помощника бывшего губернатора Вайоц ДзораТрдата Саркисяна.

Об этом в беседе с Арменпресс сказала начальник управления по связям с общественностью Генеральной прокуратуры РА Аревик ачатрян.

«Прокурор возражал против ходатайства об освобождении под залог в ходе судебного заседании. Суд частично удовлетворил ходатайство защиты и предоставил залог. Мы еще не получили судебный акт, после его получения вопрос об апелляции будет обсужден», - сказалаХачатрян.

В ночь на 18 сентября 2019 года в городе Ехегнадзор в провинции ВайоцДзор был избит подполковник Ара Мхитарян, в результате чего Мхитарян находится в коме уже около шести месяцев. Врамках уголовного дела предъявлены обвинения Арутюну Григоряну - помощнику бывшего губернатора провинции ВайоцДзорТрдата Саркисяна, и его брату Завену Григоряну. Оба были арестованы по решению суда первой инстанции, но Апелляционный суд позднее постановил освободить Завена Григоряна под залог в 1,5 миллиона.