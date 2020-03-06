Опубликована самая детальная панорама Марса

НАСА опубликовало самую подробную фотографию Марса, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Панораму поверхности планеты снимал марсоход Curiosity с 24 ноября по 1 декабря 2019 года.

Отмечается, что у снимков рекордное разрешение, а панораму составляют более тысячи изображений.

Curiosity — марсоход третьего поколения, представляющий собой автономную химическую лабораторию. Высадка ровера на Марс состоялась 6 августа 2012 года.