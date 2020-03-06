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Обнаруженединственный в мире орангутан-альбинос

Обнаруженединственный в мире орангутан-альбинос

Единственный в мире орангутан-альбинос замечен живым и здоровым в дождевом лесу на индонезийской части острова Борнео. Об этом сообщает сайт NDTV.

Жители деревни содержали голубоглазого и покрытого светлой шерстью примата по кличке Альба в клетке в качестве питомца. Зоозащитники забрали самку орангутана в 2017 году. Когда в конце 2018 года они поняли, что Альба может самостоятельно строить гнездо и добывать пропитание, ее решили выпустить в дикую природу,сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

В начале марта Фонд выживания орангутанов Борнео мониторил трех других орангутанов, которых тоже недавно отпустили на волю, и обнаружил, что Альба жива и здорова.

 


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