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В Кремле начались переговоры Путина и Эрдогана

В Кремле начались переговоры Путина и Эрдогана

Президент России Владимир Путинпроводит переговоры со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Встреча пройдет тет-а-тет. Как уточнил российский лидер, ситуация в сирийском Идлибе обострилась настолько, что требует прямого личного разговора,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Как вы и просили, мы готовы начать с глазу на глаз разговор, а потом при необходимости подключить наших коллег, которые слева и справа от нас здесь, в зале, находятся", — сказал Путин.

В состав турецкой делегации вошли главы МИД и Минобороны, министр казначейства и финансов, а также руководитель национальной разведывательной организации.

 

 


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БелТА


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