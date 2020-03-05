В Кремле начались переговоры Путина и Эрдогана

Президент России Владимир Путинпроводит переговоры со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Встреча пройдет тет-а-тет. Как уточнил российский лидер, ситуация в сирийском Идлибе обострилась настолько, что требует прямого личного разговора,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Как вы и просили, мы готовы начать с глазу на глаз разговор, а потом при необходимости подключить наших коллег, которые слева и справа от нас здесь, в зале, находятся", — сказал Путин.

В состав турецкой делегации вошли главы МИД и Минобороны, министр казначейства и финансов, а также руководитель национальной разведывательной организации.