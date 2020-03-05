Грузовые автомобили до конца дня пересекут армяно-грузинскую границу

Скопившиеся на армяно-грузинской границе грузовые автомобили 5 марта до конца дня пересекут границу. Об этом на заседании правительства в ответ на вопрос премьер-министра Никола Пашиняна сказал министр экономики Тигран Хачатрян.

По словам министра, грузинская сторона ведет соответствующую работу. До конца дня проезд машин будет обеспечен. На границе нет 60 автомобилей, о которых говорят предприниматели. Их примерно 20 - 30, они в течение дня пройдут осмотр и двинутся к Ларсу”, - сказал Тигран Хачатрян.

Как передает «Арменпресс», министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян отметил, что с Ираном ведутся диалоги на разных уровнях. Ведутся работы по совместному противодействию ситуации.

Несколько армянских грузовых автомашин, перевозящих продукты иранского происхождения, в последние дни не могут пересечь армяно-грузинскую границу, поскольку грузинская сторона в связи с распространением коронавируса в Иране временно запретила ввоз продукции иранского происхождения. Некоторые армянские организации и частные лица периодически экспортируют в Россию иранские продукты, в основном фрукты и овощи, используя Армению и Грузию в качестве транзитной страны. А именно, товар импортируется из Ирана в Армению, здесь он переносится на армянские грузовые автомобили и экспортируются через Грузию в Россию. Грузия с 28 февраля временно запретила импорт иранской и итальянской продукции. Армянские предприниматели встали перед фактом. Товар был импортирован из Ирана в Армению, перенесен на принадлежащие им или арендованные грузовики, однако они не могли пересечь границу Грузии из-за запрета.

Ранее Министерство экономики Армении заявило, что решением правительства Грузии от 2 марта были внесены изменения в планы действий по предотвращению возможного распространения нового коронавируса в Грузии и оперативному реагированию на новые развития. Изменения касаются также сопровождения грузовых транспортных средств, проходящих транзитом через пограничный пункт по территории Грузии из стран с высоким уровнем риска заражения коронавирусом, т. е. наличие сопровождающего (вместе со своим персоналом).

Водители транспортных средств, находившиеся на территориях, признанных Всемирной организацией здравоохранения зоной риска, заменяются другим физическим лицом, не из страны группы риска.

Под контролем уполномоченного сотрудника таможенной службы осуществляется полная дезинфекция транспортного средства, водитель грузового транспортного средства (иностранный гражданин), управлявший машиной при пересечении границы, направляется обратно или в связи с клиническим состоянием подвергается карантину, перемещается в медицинское учреждение. Сейчас проводятся соответствующие работы по техническим решениям с целью обеспечения реализации вышеуказанного решения.