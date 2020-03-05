В Грузии выявлен четвертый случай заражения коронавирусом

В Грузии выявлен четвертый случай заражения новым типом коронавируса, сообщил глава Национального центра контроля заболеваний Минздрава Грузии Амиран Гамкрелидзе на брифинге в четверг, передает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.

Инфицированный – молодой гражданин Грузии, который приехал из Италии.

"Он приехал в воскресенье практически без симптомов. Позже у него поднялась температура, и он сам обратился в инфекционную больницу", - сообщил Гамкрелидзе.





