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В Грузии выявлен четвертый случай заражения коронавирусом

В Грузии выявлен четвертый случай заражения коронавирусом

В Грузии выявлен четвертый случай заражения новым типом коронавируса, сообщил глава Национального центра контроля заболеваний Минздрава Грузии Амиран Гамкрелидзе на брифинге в четверг, передает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.

Инфицированный – молодой гражданин Грузии, который приехал из Италии. 

"Он приехал в воскресенье практически без симптомов. Позже у него поднялась температура, и он сам обратился в инфекционную больницу", - сообщил Гамкрелидзе.




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БелТА


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