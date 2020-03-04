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Заявки на занятия микробизнесом подали 32 тысячи субъектов

Заявки на занятия микробизнесом подали 32 тысячи субъектов

В 2020 году продолжаются работы по выявлению правонарушений, сокращению налоговой тени, а также обеспечению документирования.

Как передает Арменпресс, об этом 4 марта сказал начальник управления по организации, мониторингу и контролю налогового администрирования КГД Карен Тамазян.

По его словам, наиболее направленным было направление выдачи чеков ККМ, в частности, у налогоплательщиков, включенных в систему микромикробизнеса, действующих с 2020 года.

“На данный момент заявки на деятельность в системе микромикробизнеса подали около 32 тысяч субъектов. Из них рисковыми были признаны около 1150”, - сказал Тамазян.

По словам начальника управления КГД, у них наблюдались следующие риски: при превышении порога в 24 млн драмов, из действия были сняты ККМ, регистрирации по тому же адресу на имя другого субъекта и т.д.


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