Принят проект компенсации военнослужащим, пострадавшим от наступательных действий противника

Национальное Собрание Армении приняло в первом чтении представленный правительством проект закона, которым предлагается расширить круг бенефициаров “Фонда страхования военнослужащих”, предоставлять компенсацию также и тем военнослужащим, жизни или здоровью которых был нанесен вред в результате наступательных действий противника.

Как сообщает Арменпресс, законопроект О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Армения “О возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью военнослужащих при защите Республики Армения” на заседании НС представил замминистра обороны Армении Габриел Балаян.

Проектом предлагается, чтобы бенефициарами фонда были не только военнослужащие, получившие ранение или несовместимый с жизнью вред непосредственно на линии соприкосновения, но также и те военнослужащие здоровью или жизни которых нанесен вред в результате наступательных действий противника. То есть, если военнослужащий получил травму, инвалидность первой или второй степени в результате предпринятых противником действий, он также будет включен в список бенефициаров и получит компенсацию. Он будет включен в список бенефициаров, независимо от того, нанесен ли вред во время боевого дежурства, или в результате выполнения специального задания.

Проект был принят 114 голосами “за”.